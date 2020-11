Sky – Monza alla Pinetina. Lo shock di Galliani in un gesto: mai si sarebbe aspettato…

Il Monza è arrivato alla Pinetina per l’amichevole con l’Inter. Adriano Galliani è spuntato davanti ai cancelli del Centro Sportivo Suning per un pranzo con Marotta che anticipa il test fissato per le 15.

A Skysport hanno raccontato che il dirigente del club lombardo si è fermato in macchina, davanti ai cancelli e sembrava quasi scioccato. “Ha fatto una foto con il suo smartphone all’ingresso del centro nerazzurro per immortalare il momento storico, per lui che è ex dirigente del Milan. Ha anche detto: ‘Mai avrei pensato di arrivare nella sede dell’Inter e invece guardate dove mi trovo…’. Sono immagini da archiviare“, ha sottolineato Matteo Barzaghi, inviato del canale satellitare ad Appiano.

(Fonte: SS24)