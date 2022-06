Galliani: “Monza, ecco l’obiettivo. Serie A è un campionato di transito. Due i problemi”

In una lunga intervista a Il Foglio, Adriano Galliani ha parlato del Monza che ha in mente per l'anno prossimo. Inoltre il dirigente ha detto la sua sulla situazione difficile in cui versa il campionato italiano: "Un Monza che si salvi perché non vorrei retrocedere subito dopo aver aspettato 110 anni. Sarà un campionato difficilissimo perché in Serie A ci sono 10 squadre già salve in partenza".