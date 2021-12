Gallo (CdS): “Questa Inter è meno programmata per uccidere, ma con Inzaghi ha più…”

Il commento del giornalista del Corriere dello Sport sull'Inter di Inzaghi: ecco cosa è cambiato rispetto a quella di Conte

"L’Inter di Inzaghi non è più forte dell’Inter di Conte, anche se al momento ha un punto in più in classifica. È meno robusta e meno programmata per uccidere. Ha però più margini di crescita. Ed è più duttile, non si appoggia allo schema fisso e vincente Lukaku. Inzaghi è un grande allenatore, abituato negli anni a cavare il massimo dal materiale a disposizione: il rendimento di Calhanoglu e quello di Luis Alberto nella sua ex Lazio lo confermano. È in prima fila col Milan. Molto dipenderà anche dalle coppe. E da altre varianti quali la stabilità finanziaria. Terreno su cui i rossoneri partono avvantaggiati".