Scandalo Galtier in Francia: “Troppi neri e musulmani in squadra”

Nuovi guai per il Paris Saint Germain. L'allenatore Christophe Galtier è al centro di durissime polemiche in Francia e rischia di dover lasciare il suo posto a causa di una pesante accusa di razzismo nei confronti di giocatori di colore e musulmani. I fatti risalgono a quando Galtier sedeva sulla panchina del Nizza nella stagione 2021-22. Il club parigino ha aperto una inchiesta interna.

"RMC Sport" ha reso pubblica una mail dell'allora direttore generale del club transalpino, Julien Fournier, indirizzata alla dirigenza del Nizza: "È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città - si legge nella presunta mail - Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è "una squadra di neri". Non ci sono state argomentazioni sportive, solo religiose o relative al colore della pelle".

Lo scorso anno lo stesso Fournier sull'addio di Galtier al Nizza si era espresso così: "Se spiego i veri motivi per i quali ci siamo picchiati, perchè questa è la vera parola, Galtier non tornerà mai più in uno spogliatoio né in Francia né in Europa". Ma non svelò i motivi. I tifosi del Psg hanno chiesto chiarezza e "qualora le accuse di Fournier fossero verificate, l'esonero di Galtier".