Galtier: “Volevamo un giocatore in più, ma non è successo. Psg ha fatto il massimo”

Intervenuto in conferenza stampa, Cristophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato così del mancato arrivo a gennaio di Milan Skriniar: "Non sono affatto amareggiato per la storia del mercato. Conoscevamo i vincoli, il club ha fatto del suo meglio per portare qui dei nuovi giocatori, non è successo. Abbiamo una forza lavoro di qualità. Non abbiamo rimpianti. C'era la voglia di snellire l'organico e liberare alcuni giocatori. Eravamo tutti pronti per avere un giocatore in più, non era possibile, è così".