Garcia: “C’è un dato che spiega la vittoria della Lazio. Nell’Inter importante l’ingresso di…”

Claudia Garcia, giornalista sportiva della Rai, ha analizzato la partita dell’Olimpico in cui la Lazio ha battuto l’Inter: “Ieri è stata una partita molto equilibrata, le due squadre hanno statistiche identiche, ma c’è un dato che ci fa capire che a fare la differenza sono stati il centrocampo e la difesa della Lazio, che ha recuperato 102 palloni contro 51 del Inter. Milinkovic-Savic da solo ha recuperato 19 palloni, ha tirato in porta due volte ed ha segnato un goal pesantissimo. Ma non è stato il solo, anche Radu, Luiz Felipe, Lucas Leiva e Acerbi hanno ognuno di loro recuperato più di 15 palle, invece dell’Inter solo Godin si è avvicinato a questo numero. Importante l’ingresso in campo di Eriksen, che ha giocato 15 minuti ed ha tirato in porta due volte”.