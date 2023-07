Le parole del tecnico del Napoli: "So che sarà molto difficile ripetersi, ma sono qui e non è un problema: il Napoli deve sempre giocare la Champions

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Dimaro degli obiettivi della società: "Vincere è molto difficile: a parte l'Inter 2005-2010 e la Juve, non ci sono tante squadre capaci di ripetersi qui in Italia. So che sarà molto difficile ripetersi, ma sono qui e non è un problema: il Napoli deve sempre giocare la Champions. Io gioco sempre per vincere: se ci si riesce benissimo, poi vediamo".