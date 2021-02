Garlando: “Pirlo e Conte hanno le carte migliori, ma Pioli ha un asso. Inter e Juve…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza la corsa scudetto. Una corsa appassionante che vede sempre il Milan al comando con l’Inter subito dietro e il ritorno ai piani alti della Juve. “Dopo un paio di notti in testa alla classifica, l’Inter ha dovuto liberare la stanza, avvisando la reception che conta di tornarci il 21 febbraio, dopo il derby. Se non prima. Intanto però Ibrahimovic ha ripreso possesso del suo lettone da Re Sole con baldacchino. Un paio di mesi fa Cristiano Ronaldo, 36 anni, festeggiava i 750 gol in carriera; ieri è toccato a Zlatan Ibrahimovic, 39, tagliare il traguardo dei 500 nei club. Entrambi gli eroi sono fondamentali per i rispettivi eserciti, certo, ma la Juve non ha ancora dimostrato di poter fare a meno di CR7 (e l’Inter di Lukaku), come il Milan ha fatto a meno di Ibra, a lungo“.

L’asso di Pioli, Inter e Juve che si assomigliano

“Perché Pirlo non ha ancora raggiunto il tesoro di Pioli, cioè un gioco di squadra, codificato e condiviso. Intanto ha messo in fila quattro partite di campionato senza subire gol. Quattro clean sheet in A li ha allineati anche Conte che, come Pirlo, ha faticato a dare continuità a un gioco di qualità e si è impiantato spesso davanti a squadre chiuse. Ecco, Inter e Juve sì che si assomigliano: hanno le due rose più attrezzate e più esperte. Il Milan, più giovane e con meno alternative, sulla carta partiva battuto. Se è ancora in testa è perché ha saputo compensare il gap con la qualità dello spartito. Questo sarà il senso della corsa scudetto. Da una parte la solidità, la fisicità, il cinismo, l’esperienza, i ricambi, CR7, la Lu-La e le individualità doc di Inter e Juve, le favorite. Dall’altra la qualità di gioco del Milan”.

