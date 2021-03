Garlando: “Barella e Chiesa due top talenti italiani. Ma a differenza degli altri big…”

Luigi Garlando, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Barella e Chiesa

"La Nazionale dei record di Roberto Mancini ne ha a portata di mano un altro: la prima vittoria in Bulgaria. Nei sei precedenti, tutti a Sofia, gli azzurri hanno raccolto 4 pareggi e due sconfitte. Ricordarlo può aiutare a mettere il piede giusto in campo e a intercettare un paio di messaggi che vanno in direzione opposta: i 3 gol in 6 minuti subiti giovedì scorso dalla Bulgaria contro la Svizzera e anche le parole del nostro c.t. che, a inizio ritiro, ha battezzato l’impegno con l’Irlanda del Nord come «il più duro dei tre». Meglio convincersi che Sofia non sarà una passeggiata di salute. Meglio ricordare quella verginità storica in terra bulgara e che, all’ultimo passaggio a Sofia, esattamente 6 anni fa (28 marzo) l’Italia di Conte salvò la pelle a 6 minuti dal termine con un gol di Eder (2-2). Il brutto esordio nelle qualificazioni mondiali impone poi alla Bulgaria una prova d’orgoglio. Insomma, non mancano le ragioni per essere belli svegli fin dall’inizio, anche perché mancherà il miglior stimolatore di attenzione su piazza: Giorgio Chiellini. Da questo punto di vista, Barella, Chiesa e Belotti, che tornano titolari e solitamente giocano col cuore in fiamme, sono una garanzia. Ha detto bene Mancini alla vigilia: «Nel secondo tempo di Parma, l’Italia ha sofferto perché ha provato a gestire e non è nelle sue corde. Questa è una squadra costruita per attaccare e giocare sempre». Per questo è amata: perché in questi anni ha attaccato, ha giocato e vinto tanto, alimentando attese e pretese, a volte eccessive".