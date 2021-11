Garlando: “Inter, rendimento in lievitazione. Inzaghi ha dato turbo di qualità”

L'editoriale del noto giornalista a proposito del momento dei nerazzurri dopo due vittorie fondamentali

Nel focus sulla Gazzetta dello Sport di oggi, Luigi Garlando ha sottolineato i passi in avanti compiuti dall'Inter nell'ultimo periodo. Queste le sue considerazioni: "Come già dimostrato contro il Napoli, il rendimento della squadra di Simone Inzaghi, è in fase di evidente lievitazione. La sua Inter è un’intelligente mediazione tra ciò che di buono (tanto) ha trovato in casa e ciò che ha aggiunto in base alle sue idee. Spalletti ha educato una disponibilità al palleggio e una sicurezza tecnica che prima non c’era. Conte ha portato rigore tattico e, grazie allo scudetto, una personalità vincente che ha gonfiato l’autostima. Inzaghi ha potuto così spingere in avanti la squadra, dotandola di un turbo di qualità, per renderla ancora più dominante".