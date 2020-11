Garlando: “Ecco perché Inter e Juve inseguono il Milan. Conte e Pirlo rispetto a Pioli…”

Interessante riflessione proposta da Luigi Garlando nel suo editoriale di oggi per la Gazzetta dello Sport. Questo il pensiero sul Milan capolista e su Inter e Juve che al momento inseguono i rossoneri: “Oggi il Milan non è la somma del valore delle individualità. Ma quella somma moltiplicata per la lezione del suo allenatore. Come accade all’Atalanta. Contasse solo la somma delle individualità, Inter e Juve sarebbero già in fuga. Ma Conte è ancora in cantiere, alla 9a giornata ha provato Barella centrale. Pirlo deve ancora capire cosa fare a centrocampo. Nessuno dei due ha tessuto col gruppo l’empatia di Pioli. Quando quadreranno il cerchio tattico, potranno rimontare, perché hanno organici superiori, ma devono affrettarsi, perché il Diavolo intanto vola”.