Garlando: “L’Inter ricalca il passo scudetto. Premiata una scelta di Inzaghi”

Il focus sulla Gazzetta dello Sport di oggi a proposito delle chance tricolore dei nerazzurri nonostante il distacco dalla vetta

Nel suo editoriale di oggi sulle tre candidate allo scudetto, Luigi Garlando si è soffermato sulle possibilità di risalita dell'Inter. Queste le considerazioni: "Svuotando l’armadietto di Appiano, Conte si è portato via una buona dose di rabbia agonistica. Ma Inzaghi ha portato qualcosa di suo: una maggior ricerca del gioco e non solo delle ripartenze. La scelta di Calhanoglu e non di un mediano più protettivo, è stata indicativa ed è stata premiata: il turco è stato il migliore dei suoi. La qualità offensiva portata da Simone (migliore attacco del torneo) compensa lo spirito da guerra che alimentava Antonio. Infatti, se avesse vinto il derby, oggi Inzaghi avrebbe gli stessi punti di Conte un anno fa. L’Inter ricalca il passo dello scudetto. Sono le due capolista che volano. Inzaghi proverà ad accorciare con il prossimo Inter-Napoli e poi con una finale di andata più morbido di quello della concorrenza".