Garlando: “Inter, per la prima volta nostalgia di Lukaku. Ma c’è tutto per risalire”

Il focus sulla Gazzetta dello Sport di oggi dopo il derby pareggiato dai nerazzurri per la prima volta senza il belga

Nel suo editoriale di oggi per la Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando è tornato su quanto accaduto in Milan-Inter e sulle speranze di tornare in vetta dei nerazzurri: "Domenica, per la prima volta, l’Inter ha provato nostalgia per Lukaku: il derby era il suo giardino. Ma, per il resto, Dzeko, con 7 gol e tanta regia offensiva al servizio della squadra, è stato un degno erede, anche se diverso. Dzeko (visione), Lautaro (forza), Sanchez (guizzo breve), Correa (corsa lunga): Simone ha un pacchetto d’attacco completo. L’Inter, per fisicità ed esperienza, sa gestire partite a marce basse, come Milan e Napoli faticano a fare. Una virtù che alla lunga paga. I campioni in carica hanno tutto ciò che serve per risalire".