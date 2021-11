Garlando: “L’Inter a tratti ha dato spettacolo. Non c’è più quella squadra che…”

I nerazzurri ora vincono e convincono: lo sottolinea anche il giornalista nel suo editoriale di oggi

Nel suo focus sull'Inter per la Gazzetta dello Sport di oggi, Luigi Garlando ha sottolineato la prestazione maiuscola contro lo Shakhtar. Queste le sue considerazioni: "Mercoledì, a tratti, l’Inter ha dato spettacolo: chi riceveva palla in fascia, la girava senza guardare sicuro di trovare un compagno all’interno che poteva triangolare o cambiare gioco. Tutto a memoria. In coda a una macchina da gioco del genere, un terminale come Dzeko non può che esaltarsi. Non deve massacrarsi come Lukaku, per correre nella profondità, difendere palla, offrire sponde e linee di gioco. Al gioco ora ci pensa la squadra. Di tutte le formazioni di questa Champions League, l’Inter è la prima per tiri fatti e la sesta per tocchi in area avversaria. La squadra che lasciò palla e campo all’Atalanta, a San Siro, non c’è più".