Garlando: “Juve-Inter brutto spot. Nerazzurri con la sindrome dell’imbuto, speriamo nelle coppe”

Con i soli slogan non cambia nulla. Anzi, qualcosa è cambiato. Zoro venne consolato dall’interista Adriano, Koulibaly fu abbracciato da Icardi, martedì Danilo e Cuadrado si preoccupavano solo che Romelu fosse espulso. Episodi discriminanti accadono anche altrove, ma intanto lo tsunami di solidarietà che si è sollevato ieri per il belga (da Infantino, a Mbappé, a Vinicius…) ha esposto al mondo un calcio imbrattato di razzismo, il nostro. Un calcio sporco e cattivo. Il calcione di Lukaku a Gatti meritava il rosso. E’ stata la scintilla che ha scatenato l’incendio di una partita finita a cazzotti, come nei peggiori bar di Caracas. Cuadrado e Handanovic espulsi, come Paredes e D’Ambrosio in campionato. E il senso di responsabilità? Un giorno, in un rovente Fiorentina-Juve, Gaetano Scirea piombò dopo un fallaccio e tuonò: «Non vi vergognate? Le nostre famiglie ci guardano!» Tutti muti, compagni e avversari. Il giorno di Zoro, il dirigente Giacinto Facchetti, si presentò in tv per chiedere scusa al Messina. C’erano una volta uomini così; c’erano una volta la Juve e l’Inter, Anche con la palla al piede. Martedì sera un calcio sporco, cattivo e anche brutto.