Garlando: “Premio Pinocchio 2023? Favorito Mancini, occhio a Lukaku e…”

"In questo 2023 si festeggiano i 140 anni dalla prima pubblicazione in volume di Pinocchio, il capolavoro dello scrittore Collodi che ci ha accompagnato per un tratto della nostra infanzia. In occasione della ricorrenza, il calcio ha ideato un Premio Pinocchio, rappresentato da una statuetta di legno del burattino con il naso lungo. Sono state rese note le nomination. Grande favorito, secondo i bookmaker, Roberto Mancini, neo-c.t. dell’Arabia, approdato gioiosamente nel Paese dei Baiocchi (monete ndr), ma, a suo dire, costretto all’esilio da dissidi tecnici con la Federcalcio. Importante anche la candidatura del belga Lukaku, che quest’estate giurava amore eterno all’Inter, mentre flirtava con la Signora, per poi approdare nella Capitale a rifinire il tridente: Romolo, Remo, Romelu".