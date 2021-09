Garlando: “Alla potenza atletica dell’Inter, il Milan risponde con il fraseggio. E la Juve…”

Luigi Garlando ha analizzato, su La Gazzetta dello Sport, il turno di campionato e soprattutto dei successi di Inter e Milan

"La più vistosa lacuna tattica del Milan di ieri era la posizione di Ibrahimovic e Giroud: troppo larghi, in tribuna. Senza riferimenti offensivi di ruolo, il Diavolo ha rimbalzato a lungo contro il carapace del Venezia. Ma lo ha fatto senza isteria, con la fede salda nelle proprie linee di gioco e nelle proprie qualità tecniche. Così, alla fine, ha trovato la vittoria che lo riporta al fianco dell’Inter, in cima al campionato. Oggi il lanciatissimo Napoli di Spalletti affronta la Samp a Marassi per tornare a essere il cielo azzurro della Serie A. Milan spuntato, dicevamo. Ma se hai un gioco che ti fa arrivare in porta con facilità, anche un ragazzino di 68 kg può diventare un ariete. Bellissima l’azione del vantaggio, un triangolo ad alta velocità: apertura visionaria di Bennacer, assistenza perfetta di Theo, chiusura in rete di Diaz. A guardare il 10 dello spagnolo, l’ultimo sentimento che viene ai milanisti, per ora, è la nostalgia di Calhanoglu. Theo e Saelemaekers, che hanno costruito il secondo gol, sono entrati dalla panca, a conferma che Pioli può permettersi anche del turnover per rifiatare. Ma ha bisogno di recuperare in fretta i suoi attaccanti, per avere il massimo rendimento di un gioco che resta comunque il vero tesoro rossonero. Alla prova di forza dell’Inter di Firenze, che ha imposto la propria potenza atletica e ha segnato ancora una volta su calcio piazzato, il Milan ha risposto con l’efficacia del proprio fraseggio. È sulla base di questa diversità che le milanesi duelleranno per lo scudetto. Il Milan è forte di una nuova maturità, individuale (Tonali, Leao, Rebic) e di squadra: tante partite chiuse, come quella di ieri, nel passato recente le pareggiava. Solo un brodino per la Vecchia Signora, ancora malaticcia. Al quinto tentativo la Juve trova la prima vittoria e Allegri riscopre il sapore dei 3 punti in Serie A dopo 886 giorni"