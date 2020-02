Inter, occhio alla garra Getafe. Bordalàs ha appeso ai muri le offese di de Jong prima di…

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League non è stato poi così benevolo per l’Inter di Antonio Conte che, pur favorita, non affronterà certo una passeggiata contro il Getafe di Bordalàs. Soprattutto perché, al contrario di quanto avviene per la maggior parte delle squadre spagnole, gli Azulones fanno della cattiveria agonistica e della grinta le loro armi migliori.

Armi che incarna benissimo proprio l’allenatore della squadra, José Bordalás, che ieri si è reso protagonista di un episodio in questo senso emblematico. Come riportato da Marca, infatti, dopo la partita di andata dei sedicesimi contro l’Ajax, vinta al Coliseum per 2-0, Frenkie de Jong, ex dei Lancieri e oggi al Barcellona, aveva usato parole non proprio lusinghiere nei confronti del Getafe: “Getafe non gioca per intrattenere il pubblico. Trovo fastidioso guardare le loro partite“.

Ebbene, prima della partita di ritorno di ieri alla Johan Cruijff Arena, Bordalàs per caricare i suoi giocatori ha voluto appendere alle pareti dello spogliatoio proprio quelle parole di de Jong. Il risultato? Una prestazione come sempre di sostanza, e una storica qualificazione agli ottavi raggiunta contro un avversario nettamente favorito alla vigilia. Per l’Inter non sarà certo una passeggiata.

(Fonte: Marca)