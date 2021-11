Garzya: “Inter in corsa per lo scudetto. Mou? Tutti si aspettavano di più. Calhanoglu…”

Le parole dell'ex calciatore Luigi Garzya sulla Serie A: la corsa per lo scudetto, Mourinho e l'esultanza di Calhanoglu

"Da Mourinho tutti si aspettavano di più: il suo nome è legato alla figura del vincente per eccellenza e qualcuno si aspettava che potesse vincere da subito, ma non è così facile. Si è ritrovato una squadra che lotta per la zona Champions ma che ha innegabilmente qualcosa in meno rispetto alle dirette concorrenti. Bisogna dargli tempo. La Roma si trova in una situazione complicata, le ultime uscite hanno messo in mostra tutte le lacune della rosa e il tecnico portoghese credeva di poter fare di più con questi elementi. L’ossatura della squadra c’è, ma per lottare per determinati obiettivi c’è assoluto bisogno di qualche innesto".