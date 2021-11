Garzya: “Scudetto, Inter ancora in corsa. Calhanoglu? Non mi è piaciuto…”

Le parole dell'ex calciatore sulla corsa per lo scudetto e sull'esultanza di Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di FootballNews24, Luigi Garzya ha parlato della lotta scudetto. L'ex giocatore della Roma non esclude l'Inter per la corsa al titolo: "C'è ancora spazio per alcune squadre, penso all'Inter. I nerazzurri hanno pagato poco gli addii di Lukaku e Hakimi, che furono i pilastri della squadra di Conte. C'è stato un piccolo ridimensionamento del club ma credo che la squadra di Inzaghi non sia ancora fuori dai giochi".