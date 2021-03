Atalanta – Due assenze certe per Gasperini in vista dell’Inter. Dubbio Zapata

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di due giocatori per la trasferta di Milano

Cresce l'attesa per la sfida di lunedì sera tra Inter e Atalanta, un match importante in ottica scudetto per la squadra di Conte che affronta una delle compagini più accreditate per arrivare tra le prime 4.