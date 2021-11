Gasperini: “Serata fantastica. Ho mandato a quel paese Cristiano Ronaldo”

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta a Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Manchester United

Finisce 2-2 la sfida di Bergamo tra Atalanta e Manchester United. Gian Piero Gasperini ha commentato così a Sky Sport il pareggio in Champions League: “Sto bene, una serata fantastica, lo sarebbe stato ancora di più senza il gol nel finale. Abbiamo fatto un’ottima gara, avessimo vinto sarebbe stato il massimo, ci siamo andati vicini. L’orgoglio stasera è altissimo, siamo felici all’80% e rammaricati al 20%. Sarebbe stata un’impresa anche per la qualificazione, nulla è compromesso, rimane l’orgoglio per una partita così contro il Manchester United. La matematica è quella, con 6 punti diventa aritmetico, poi vediamo gli altri, ma possiamo ancora dipendere dai nostri risultati. Non abbiamo mai rinunciato a cercare il terzo gol, nel secondo tempo sembrava in mano nostra il match, poi se fai il terzo sia all'andata che al ritorno... abbiamo raccolto poco per quanto fatto ecco. Ronaldo? Mi faceva gol anche alla Juve, non in Champions. Giocatore incredibile, qualcuno riesce anche a dire che era un problema, averne. 9 volte su 10 trova la porta, 5 fa gol. L'ho mandato a quel paese (sorride, ndr)”.