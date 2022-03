Gasperini: “Quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo. Non c’è stato rispetto”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine di Atalanta-Bayer Leverkusen

Al termine dell'andata degli ottavi di Europa League tra Atalanta-Bayer Leverkusen, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico è tornato su alcuni episodi in campionato che hanno penalizzato la sua squadra: "Per 5-6 partite di fila ci sono state situazioni che hanno determinato gol tolti, gol messi, rigori tolti, rigori dati, insieme a qualche prestazione non molto buona. Abbiamo giocato contro l'Inter, la Lazio, la Juventus, abbiamo incontrato un calendario durissimo. Abbiamo avuto covid con diversi giocatori fuori. Nei nostri confronti non c'è stato lo stesso rispetto, quello che mi dispiace di più è che molte cose sono state clamorosamente cancellate. Questa convinzione ce l'abbiamo solo noi e reagiamo con le nostre capacità. Quello che è stato fatto all'Atalanta è pesantissimo".