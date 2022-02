Gasperini: “Derby? Conta vincere noi. Serie A aperta a tutte con i 3 punti”

Le parole del tecnico della Dea: "Serie A? Il campionato è molto aperto a tutte, anche alla Fiorentina e le romane"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così anche del derby di ieri: "Conta per noi vincere oggi, noi in questo momento dobbiamo cercare di fare una striscia forte che ci permette di stare in posizioni molto alte. La sosta? Sono state due settimane atipiche, abbiamo avuto la possibilità di migliorare diversi elementi e poter affrontare queste sfide ravvicinate con tutto l'organico al completo. Serie A? Il campionato è molto aperto a tutte, anche alla Fiorentina e le romane. Con tre punti tutte possono risalire e perdere posizioni, la classifica è significativa dopo una ventina di partite però noi dobbiamo pensare al nostro percorso".