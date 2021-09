Gasperini: “Girone più difficile dello scorso anno. In Champions con grande umiltà”

Alla vigilia della sfida con il Villarreal, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dell'Atalanta Gasperini

"Sappiamo il valore del Villarreal soprattutto in casa. Dobbiamo prendere spunto anche da giornate non fortunate come quella con la Fiorentina. Abbiamo la fortuna di poter giocare la Champions, è una grande motivazione. Esordio Zagabria molto doloroso, da lì abbiamo fatto molta strada, imparato tante cose. Ci riproponiamo con lo stesso entusiasmo. Girone più difficile dello scorso anno, cercheremo di far pesare tutto. Lo Young Boys ha dato dispiaceri a squadre italiane, non è un girone morbido. I margini di errore sono pochi, bisogna fare punti su tutti i campi. Abbiamo dimostrato di stare bene, risultato con la Fiorentina dettato da episodi per i quali aspettiamo ancora delle spiegazioni. Squadra capace di cambiare faccia, ha vinto l'Europa League, grande finale col Chelsea perdendo solo ai rigori. Sappiamo della difficoltà, ma metteremo in campo le nostre cose migliori. Obiettivo di limitare le capacità di queste squadre. Veniamo in questa competizione con grande umiltà, poi ne abbiamo sempre tratto qualcosa per affrontare meglio il campionato".