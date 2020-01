Alla vigilia di Torino-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore è tornato a parlare del pareggio di San Siro contro l’Inter. “Dopo la partita con l’Inter c’è stato un po’ di calo, più nervoso che fisico. Con la Spal non siamo stati capaci di vincere una partita che si era messa bene. È la dimostrazione che la Serie A è un campionato molto equilibrato, tutte le squadre lottano per un obiettivo”.

(atalanta.it)