Gasperini polemico: “Certi rigori fischiati solo in Italia. Con Inter, Lazio e stasera…”

Al termine della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium, terminata 2-2, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN rispondendo ironicamente alla domanda sui rigori concessi ai bianconeri: “Il rigore è nettissimo, grande rigore (ride, ndr). Il regolamento è questo soprattutto in Italia ma è un’eresia che sia giusto. Non è il primo rigore dato così, in tutte le gare, 50, ma è una follia. Regolamento? No, è l’interpretazione del regolamento che deve cambiare, ce lo siamo inventati noi! Siamo tutti d’accordo che questa interpretazione è solo in Italia, quindi è sbagliata”.

Gasperini ha poi parlato dell’obiettivo degli orobici: “La posizione di prestigio, arrivare secondo o quarto, ha il suo valore ma il nostro obiettivo era la Champions. Siamo cresciuti nel corso della stagione, la Champions all’inizio ha pesato e abbiamo perso qualche punto ma la differenza vera li hanno fatti gli scontri diretti. Gli episodi – a Roma con la Lazio, a Milano con l’Inter e stasera – sono andati sempre contro, in una direzione sola ma noi non abbiamo mai pensato allo scudetto“.