Atalanta, Gasperini: “Perso per un episodio: è l’anno dell’Inter e si vede”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il KO contro l'Inter, Gian Piero Gasperini ha commentato così la partita

"Non è che l'Inter ti concede tanto, devi essere cinico. Ne abbiamo avute alcune di azioni, cercato anche di fare delle cose palla a terra. Nel finale si sono chiuse in tanti, abbiamo avuto opportunità ma con una squadra schierata bassa non è che ti presenti davanti al portiere. A volte basta qualche cm e l'ultimo passaggio. Devi giocare nello stretto, devi essere abile e preciso ma siamo stati bravi a non concedere loro il contropiede, siamo molto soddisfatti della prestazione e forse per questo siamo ancor più rammaricati. L'Inter è sicuramente candidata allo scudetto, prima in classifica e noi da questa partita ne usciamo con convinzione maggiore. Zapata non sarebbe uscito di sicuro, abbiamo messo quello che avevamo di offensivo ma abbiamo mantenuto un buon equilibrio, speriamo che il KO di Duvan non sia serio, ne usciamo più forti e con una dose di nervosismo e arrabbiatura, ci sarà utile per le prossime partite. Stiamo giocando con le migliori del campionato, siamo lì e ci giochiamo tutto in pochi punti. Con Inter e Juve abbiamo fatto pareggi ma ci manca la vittoria, sono squadroni enormi. Ora se dobbiamo battere l'Inter, il Real Madrid e la Juve in finale diventa una cosa di un altro pianeta, siamo contenti".