Gasperini: “Via dall’Atalanta i giocatori non rendono? Guardate Kessie. Gagliardini…”

Andrea Della Sala

Intervenuto a Deejay Football Club il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha parlato dell'uscita dalla Champions, ma anche di alcuni giocatori ceduti dalla squadra bergamasca e infine di Pirlo:

"Fattore umano e aspetto tecnico di un giocatore li metto sullo stesso piano, per me è fondamentale. Bastos? Un muro a pallavolo. Mi ha fatto incavolare, non perché era la Lazio, ma era l'unico caso certo in cui doveva essere fallo. A Madrid volevamo tenerla viva il più possibile".

Atalanta favorita col Real? "Mi sembra un po' troppo, il Real delle ultime partite lasciava un po' a desiderare ma poi sono usciti nel momento decisivo".

Giocatori via da Bergamo non rendono? "Non mi pare. Kessié sta facendo benissimo. Gagliardini non è esploso così, ma tanti andati via dall'Atalanta hanno fatto bene come, Mancini, Barrow".

Cambio Gollini? "Stavamo prendendo qualche gol di troppo".

Resto a Bergamo? "Se non mi cacciano...".

Sul Papu: "Gomez non l'ho mandato io a Siviglia, gli sarò sempre grato per quello che abbiamo fatto in questi anni. Atalanta ha sua identità, ma non solo noi anche altre squadre in Serie A".

Pirlo subito alla Juve? "Ho pensato che la società nei confronti della persona e dell'ex giocatore avesse una fiducia smisurata e ritenesse che potesse diventare un grande allenatore. L'allenatore è tutto un altro mestiere, è evidente, ti devi formare".