Gasperini: “Scudetto? È nelle mani della Juve. Proveremo ad arrivare davanti a Lazio e Inter”

Dopo la vittoria dell’Atalanta sulla Sampdoria, il tecnico degli orobici Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Lo scudetto è nelle mani della Juve a prescindere dal risultato di sabato. È la squadra più forte. Vogliamo la matematica certezza di essere in Champions. Roma, Napoli e Milan stanno facendo grandi cose. Poi se possibile cercheremo di arrivare davanti a Inter e Lazio. Nessun messaggio alla Juve, facciamo la corsa su di noi. Questo tipo di partite si rischia di giocarle col fioretto, invece abbiamo giocato con forza e con intensità. Io sottovalutato? Tolto pochissime soluzioni è sempre andata molto bene. Anche a Genova le cose sono andate bene, qui abbiamo un clima fantastico, sono particolarmente felice perché sappiamo vincere in tanti modi. L’esperienza in Europa ci ha fatto crescere e ci ha dato consapevolezza. Quanto successo a Bergamo ha compattato ancora di più la squadra e l’ambiente. Abbiamo la voglia di rinascere. In Champions sarà ancora più forte. A sensazioni in Champions penso che prenderemo una di quelle vincenti”.