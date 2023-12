Gasperini: “Con il Lecce non sarà una passeggiata, ha dato grande filo da torcere all’Inter”

Poi Gasperini traccia un bilancio del 2023 e annuncia i buoni propositi per il 2024: "Il quinto posto assoluto, nonostante sia passato un po' inosservato, per me è stato un grandissimo risultato. Forse meno eclatante rispetto ad altri. È chiaro che veniamo da una sconfitta col Bologna, se me lo chiedevi una settimana fa era differente. Le prestazioni sono andate in crescendo, l'obiettivo è quello di mantenere la solidità in alcuni reparti e crescere in altri. Buoni propositi per il 2024? Mi aspetto un bello spirito, di rivalsa. Poi ci sarà la Coppa Italia, tutta la squadra ci tiene molto, sui buoni propositi dobbiamo rimanere necessariamente a questa settimana".