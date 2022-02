Atalanta, Gasperini: “Momentaccio per infortuni, ma per il quarto posto possiamo farcela”

Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così del match del Gewiss Stadium contro l'Olympiacos

"In Europa incontri sempre squadre leader nei loro campionati, che possono metterti sempre in difficoltà. Lì troveremo un ambiente caldo, proveremo a giocare una partita ancora migliore. Oggi abbiamo cambiato molto, ma ad Atente avremo un giorno di riposo in più dopo Firenze. Qualificazione da giocarsi. E' un momentaccio dal punto di vista degli infortuni, ma cerchiamo di sopperire nel migliore dei modi, vogliamo giocarci le nostre chance. Non sentiamo pessimismo, vogliamo stare dentro tutte le competizioni. Koopmeiners? E' un giocatore forte, può ricoprire più ruoli. Ha capacità tecniche, atletiche, forza. E' giovane, ha solo 23 anni, può diventare un top, è stato un acquisto importante. La strada più facile per arrivare in Champions? Sicuramente il campionato, vincere l'Europa League sarà molto difficile. Inter, Milan e Napoli sono distaccate, ma la partita della scorsa settimana contro la Juventus ci ha dato fiducia. Sarà un campionato battagliato fino alla fine. Non è facile, ma credo che può essere nelle nostre corde, recuperando qualcuno".