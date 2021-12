Gasperini: “Partiti malissimo, non abbiamo fatto la nostra partita. È mancata l’Atalanta”

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime dopo la sconfitta col Villarreal costata la qualificazione agli ottavi

"Non abbiamo fatto quello che speravamo. Siamo partiti malissimo e quando vai sotto così diventa difficile. Abbiamo perso serenità e lucidità. Avevamo la sensazione di poter far bene, ma è stato troppo tardi. Il gol di Muriel ci avrebbe dato qualche possibilità, ma nei 90' non siamo stati in grado di fare la nostra partita ed era alla nostra portata. Questa sera siamo mancati, quando abbiamo migliorato il gioco abbiamo creato delle occasioni. La partita si è messa bene per loro, davanti hanno due giocatori davvero bravi. Abbiamo perso l'occasione di andare avanti".