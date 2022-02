Atalanta, Gasperini: “In campionato sempre ottime prestazioni, contro l’Inter abbiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Olympiacos-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha commentato il grande 3-0 in favore dei bergamaschi

"Un buon risultato, che ci rilancia in una competizione in cui vogliamo fare bene. In Europa è sempre bello giocare. Anche questa sera non era facile in un ambiente così caldo, ma il risultato è ottimo. Vedremo domani il sorteggio. Quest'ultimo è stato un mese particolare, ma siamo lì e giocheremo le nostre partite nel rispetto di tutti, facendo del nostro meglio. Abbiamo avuto tanti infortuni, ma non è mai stato un alibi per noi. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni contro Lazio, Juventus, Inter. Abbiamo sfiorato la vittoria. Ora speriamo di recuperare qualcuno, cercando di fare punti a testa alta. Guerra in Ucraina? Viviamo un momento particolare, Malinovskyi ancora di più. Lui ha famigliari lì, gli ho chiesto stamattina se se la sentiva. Il calcio non può risolvere tutto, ma un piccolo aiuto può darlo. Speriamo tutto si risolva al più presto. Ci ributtiamo in campionato con slancio".