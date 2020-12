Nebuloni (Sky): “Gewiss Stadium zona rossa per il Papu. Da Gasperini messaggio deciso”

Massimiliano Nebuloni, inviato di Skysport per l’Atalanta, ha parlato della mancata convocazione di Papu Gomez da parte di Gasperini per la partita con la Roma. Queste le parole del giornalista a commento di quanto sta accadendo al club bergamasco: “Non ci si annoia molto a seguire l’Atalanta in questi giorni. Arrivato oggi l’ennesimo colpo di scena. L’allenatore già prima della conferenza di oggi aveva fatto comunicare al Papu, attraverso i dirigenti, la sua mancata convocazione per la gara contro i giallorossi. Per lui da domani anche il Gewiss Stadium è zona rossa. Lo hanno pregato di non alimentare la polemica tramite social, come era successo con il post di qualche giorno fa. Ma il messaggio di Gasperini è ancora più duro, netto e chiaro di quello arrivato dopo la partita contro la Fiorentina. Come a dirgli che all’Atalanta non c’è più posto per l’argentino. Nemmeno in panchina. Si pensava potesse partire da lì anche domani e nell’ultima partita del 2020. Ma è arrivato questo altro colpo di scena senza che ci siano altri episodi tra i due. Si chiude in maniera amara la storia tra il miglior giocatore e il club nerazzurro. In conferenza Gasperini non aveva parlato del giocatore. La parola fine su questa storia è arrivata e bisognerà pensare al futuro. Con i Percassi che non vogliono rimetterci soldi nella sua cessione”.

(Fonte: SS24)