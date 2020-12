Zapata: “Atalanta senza Papu? Ma è ancora con noi e speriamo di ritrovarlo”

Zapata, dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Roma per 4 a 1, ha parlato ai microfoni di Skysport per commentare la partita e ha risposto anche ad una domanda sulla questione sorta tra Papu Gomez e Gasperini. Da una loro discussione si è arrivati alla rottura e proprio per la gara contro i giallorossi l’argentino non è stato neanche convocato. Il compagno ha detto: «Come mi immagino un’Atalanta senza di lui a gennaio? Ma è ancora con noi, mica è andato via. È ancora il nostro capitano e speriamo di trovarlo in campo insieme a noi».

(Fonte: Skysport)