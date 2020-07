Gasperini: “Per qualcuno secondo posto primo dei perdenti, per noi sarebbe bellissimo”

Gianpiero Gasperini alla vigilia della partita con il Milan ha parlato anche della classifica e della lotta per il secondo posto. Riferendosi alle parole di Antonio Conte che ha sottolineato: “Per me arrivare secondo non ha nessun significato”, l’allenatore dell’Atalanta ha detto: «Il Milan è la squadra più in forma del momento ed è anche un buon test in vista della Champions. Siamo al secondo posto e per noi che non siamo mai arrivati secondi, sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i secondi sono i primi dei perdenti».

(Fonte: sportmediaset)