Atalanta, Gasperini: “Abbiamo 12 partite e ci giocheremo le nostre possibilità”

"Noi abbiamo fatto la nostra gara. Nel primo tempo avremmo potuto fare qualcosa di più, sbagliare qualche passaggio in meno. Questo genere di partita poi viene decisa dai dettagli. In fase difensiva abbiamo fatto tante cose buone, siamo stati molto bravi. In attacco saremmo potuto essere più precisi. Abbiamo 12 partite a disposizione e ci giocheremo tutte le nostre chance. Sono soddisfatto del campionato fatto fin qui ma abbiamo dimostrato anche stasera di poter giocare con coraggio e dignità contro la migliore del campionato. Possiamo fare un bel finale”.