Gasperini: “Milan in testa contro i pronostici. Affrontiamolo come se fosse l’Inter o la Juve”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la sfida in programma domani contro il Milan. Ecco un estratto delle dichiarazioni del tecnico degli orobici:

“Giochiamo contro la squadra contro la squadra che nel girone d’andata è stata la migliore anche contro i pronostici. Il Milan ha dimostrato di avere gamba, velocità, tecnica e fisicità, componenti senza le quali altrimenti non sarebbe prima in classifica. Noi dobbiamo affrontarla come fosse l’Inter, la Juventus, la Roma e il Napoli, la Lazio. È una squadra che merita e quindi dobbiamo esprimerci al meglio secondo tutti gli aspetti”.