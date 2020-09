Gasperini: “Solo Juve e Inter possono parlare di scudetto. 5 cambi? Ne preferisco 3 ma…”

“Lo scudetto? Io non discuto ciò che pensano gli altri, l’importante è che non vengano stravolti i miei concetti. Ad oggi solo e Juve e Inter possono parlare giustamente di scudetto, forse il Napoli. Cercheremo di fare il massimo, ma l’importante è che i concetti siano chiari”. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Atalanta, il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha parlato così della lotta scudetto.

CINQUE CAMBI – Gasperini si è poi espresso in merito alle cinque sostituzioni:

“Non ho cambiato idea sulle cinque sostituzioni, non le amo molto. Però ho detto che mi hanno dato dei vantaggi. Io preferisco un calcio con 3 sostituzioni, come in Inghilterra. Nelle partite dopo il lockdown questa regola mi ha avvantaggiato, ma preferisco tre cambi: dieci sostituzioni nel finale stravolgono la partita”.