Gasperini: “Secondo posto? Mi piacerebbe. Anche se Lazio e Inter sono grandi squadre”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così di un ipotetico secondo posto finale della Dea: “Mi piacerebbe. Anche se Lazio e Inter sono grandi squadre. Noi dobbiamo anche pensare a preparare la Champions League. Abbiamo l’esigenza di vedere anche ragazzi che hano giocato meno. Ma comunque ci pensiamo. In pochi giorni giochiamo delle partite per consolidare la nostra posizione in classifica”.