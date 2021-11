Gasperini: “Milan e Napoli corrono, Inter può sperare. Conte? Farà ottimo lavoro”

L'allenatore dell'Atalanta ha parlato della lotta per lo scudetto e dell'arrivo del collega al Tottenham ai microfoni di Sky

Sulle assenze nella sua squadra ha aggiunto: «È stato un problema perché ci sono mancati tanti giocatori nel reparto difensivo. Però è stato un modo per tanti giocatori di stupire. Ci siamo saputi adattare in partite difficile come contro l'Inter, con la Lazio, il Manchester, le partite di campionato sono molto complicate. Siamo in zona CL a pari con la Roma anche se la classifica è cortissima. Ora le partite saranno determinanti ma siamo dentro e abbiamo ancora la possibilità di qualificarci. Non è facile ma finora è una stagione molto buona anche se le aspettative sono sempre alte. Insediare Milan e Napoli? Stanno facendo qualcosa di straordinario, se vanno avanti così il terzo incomodo non lo fa nessuno. Può sperare solo l'Inter in questo momento, ma sempre se rallentano, stanno facendo un campionato straordinario ma questo non deve togliere valore ad altre squadre perché è un campionato difficile, con tante squadre che si sono avvicinate alla zona Europa».