Gasperini-Inter, una storia infelice: dal no di Bielsa alla condanna di Moratti

Nel presentare la sfida di questa sera a San Siro tra Inter e Atalanta, Tuttosport ripercorre la poco felice storia interista di Gasperini

BRUTTA ARIA - "... Che tirasse brutta aria intorno a Gasperini - sbarcato a Milano dopo la fuga di Leonardo per andare a fare il dt al Psg e il no di Marcelo Bielsa - si era già capito in una notte di fine agosto a Monza quando Moratti vide perdere per 3-2 al Brianteo contro il Chievo nell'ultima amichevole precampionato".