Gasperini: “C’è del vero quando si dice che l’Udinese è la nuova Atalanta”

"In questo momento gode di una considerazione superiore alla nostra, per il gioco che esprime e per come ha vinto partite anche contro squadre forti. Noi siamo alla ricerca di consensi, di qualità, perché i risultati sono già al massimo", precisa l'allenatore nerazzurro. Domani si affrontano il secondo miglior attacco e la miglior difesa: "C'è curiosità per vedere cosa ne uscirà, finora non avevamo affrontato una squadra così prolifica. Certamente mi aspetto la migliore Udinese, ma ma abbiamo molte motivazioni anche noi" osserva Gasperini. Infine, sul significato della partita: "Vincere sarebbe un'iniezione di fiducia importante contro un squadra a cui Sottil ha dato una svolta, con giocatori dotati di fisico e tecnica, capace di esprimere qualità. E' un metro per misurarci".