Gasperini: “Il Var ha totalmente fallito. Lautaro su Toloi? C’è un episodio peggiore”

Lunga intervista concessa da Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sportweek. Il tecnico dell’Atalanta ha commentato i recenti episodi arbitrali, esprimendo il suo giudizio sull’utilizzo del Var: «È sempre antipatico parlarne, ma effettivamente ci sono stati tanti episodi, in tante partite. È antipatico che lo dica io, ma è evidente. Dalla finale di Coppa Italia con la Lazio in poi… Troppi episodi. Per non cadere solo nel discorso dell’Atalanta devo dire che in generale sono stati troppi gli errori, fino a determinare molti dubbi sull’utilizzo della Var. A mio parere ha totalmente fallito. Il suo obiettivo, cioè fornire giustizia in episodi eclatanti, si è risolto nel contrario. La Var ha finito col creare dubbi anche più grandi. Di fronte a certe immagini evidenti sbagliare valutazioni così nette diventa un boomerang, molto pericoloso».