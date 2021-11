Gasperini: “Serie A equilibrata. Vertigini da alta classifica? Proiettati sul Venezia”

L'allenatore ha parlato prima della gara contro la formazione di Zanetti e si è soffermato sul campionato della sua squadra

Prima della gara dell'Atalantacon il Venezia il presidente Percassi lo ha premiato come miglior allenatore della Lega Serie A del mese di novembre. Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Skysport, ha parlato del campionato e ha sottolineato: «È molto equilibrato e vedo che anche le squadre come Venezia, Spezia e Empoli, a differenza di altri anni interpretano la possibilità di raggiungere i loro obiettivi con un calcio propositivo ed equilibrato ed è difficile per chi li affronta».