Gaston Ramirez: “Nandez all’Inter? E’ abituato alle pressioni, sa lottare per…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Gaston Ramirez, ex centrocampista di Bologna e Sampdoria, ha parlato così di Nahitan Nandez, suo connazionale e obiettivo di mercato dell'Inter: “È abituato alle pressioni. Viene da squadre come Penarol e Boca. Sa lottare e giocare per vincere tutte le partite di tutte le categorie”.