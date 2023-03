Inter-Juve, Gatti: “Una grandissima vittoria di sofferenza. Ringrazio i miei compagni”

Al termine di Inter-Juventus, Federico Gatti ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore bianconero: "Devo ringraziare i miei compagni, mi alleno con dei campioni e mi trattato veramente come uno di loro anche se sono l'ultimo arrivato. Stasera una grandissima vittoria di sofferenza, di gruppo, davvero una bellissima vittoria. Il salto che ho fatto quest'anno è enorme, giocare dalla Serie B alla Juventus è un salto enorme. Do tutto me stesso in campo".