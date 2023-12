Gol di Gatti e Napoli KO, la Juve vince e ritorna prima in classifica: Inter per ora a -1

La Juventus batte il Napoli e si porta a 36 punti in classifica, a +1 sull'Inter in attesa del match dei nerazzurri con l'Udinese

I bianconeri si riportano momentaneamente in vetta alla classifica con un punto in più sull'Inter, in attesa del match dei nerazzurri contro l'Udinese domani sera a San Siro. Quinta sconfitta in campionato - la terza nelle ultime quattro - per il Napoli che sprofonda a -12 dalla Juventus, potenzialmente a -14 dall'Inter in caso di vittoria della squadra di Inzaghi domani.