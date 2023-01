UFFICIALE – Gattuso non è più l’allenatore del Valencia: il comunicato

Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Valencia. A comunicarlo è il club spagnolo che conferma l'accordo raggiunto tra le parti

“La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di “Voro” González”, conclude il Valencia nel comunicato.